Desperation Road: online una scena in lingua originale

05/10/2023

Sarà disponibile da domani, in formato Digital e on demand, Desperation Road, action thriller movie diretto da Nadine Crocker, al suo secondo film in carriera. La regista ha lavorato con un cast guidato da Mel Gibson, Garrett Hedlund e Willa Fitzgerald, protagonisti assoluti della pellicola.



La sceneggiatura del film è stata curata da Michael Farris Smith.



Sotto alla sinossi trovate una scena in lingua originale che ci mostra un momento drammatico vissuto da Maben (Fitzgerald).



Sinossi:

Ambientato in una dura e frenetica città del Mississippi, dove una donna e la sua giovane figlia si ritrovano in mezzo a un fuoco incrociato mentre whisky, armi da fuoco e desiderio di vendetta si scontrano violentemente.