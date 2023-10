Horizon : An American Saga: Kevin Costner al centro del teaser trailer

News





06/10/2023 |

La Warner Bros. Pictures ha rilasciato il primo antipasto di Horizon : An American Saga, la pellicola diretta ed interpretata da Kevin Costner. Il video si apre con una notizia legata alla data di uscita: la pellicola, infatti, uscirà in due parti, la prima a giugno 2024 e la seconda ad agosto dello stesso anno. Successivamente vediamo Kevin Costner a cavallo, voltarsi improvvisamente per sparare con il suo fucile.



Horizon : An American Saga andrà a raccontare l’espansione e l’insediamento del West americano, in un contesto che si svilupperà nel periodo pre e post Guerra Civile. Un viaggio – così come viene definita la descrizione del film – vissuto attraverso gli occhi dei protagonisti che mostrerà tutti i lati possibili: dagli elementi naturali, le popolazioni del luogo e la spietatezza di coloro che hanno provato a cambiare il tutto. Costner ha curato la sceneggiatura con Jon Baird.



Il cast, oltre a Costner, vede al suo interno Sienna Miller, Sam Worthington, Jena Malone, Abbey Lee, Michael Rooker, Danny Huston, Luke Wilson e Isabelle Fuhrman.



Qui sotto trovate la clip!