Joika: a un passo dal sogno:online un nuovo trailer italiano

News





06/10/2023 |

È stato pubblicato dalla Eagle Pictures, un nuovo trailer ufficiale di Joika: a un passo dal sogno, drama movie tratto da una storia vera, quella della ballerina Joy Womack. A raccontare la sua storia è James Napier Robertson, regista e sceneggiatore, che ha lavorato con un cast brillante che comprende Diane Kruger, Talia Ryder, Karolina Gruszka, Borys Szyc, Tomasz Kot, Oleg Ivenko, Charlotte Ubben, Natasha Alderslade, Ewa Rodart, Martin Hugh Henley.



La clip, che trovate sotto la sinossi, ci ricorda che la pellicola uscirà il 2 novembre.



Sinossi:

Joika è l’appassionante storia vera di Joy Womack l’unica Americana riuscita ad entrare nell’elitario e competitivo mondo del Balletto del Bolshoi in Russi. Dopo essere stata ammessa nell'Accademia di Balletto del Bolshoi, la quindicenne Joy Womack, una promettente e talentuosa ballerina si trasferisce dal Texas a Mosca con l’ambizioso obiettivo diventare la prima ballerina della prestigiosa Compagnia del Bolshoi. Joy si allena sotto la guida della leggendaria insegnante Tatiyana Volkova in un contesto dove la competizione è estrema e feroce e la stessa Volkova esige un impegno immenso dai suoi studenti. Joy compie sacrifici sempre più estremi per non arrendersi: una radicale perdita di peso, una routine di allenamento ossessiva e un matrimonio di convenienza con un uomo russo per ottenere il visto di ammissione al Bolshoi. Dopo essere stata ripudiata dalla sua famiglia americana, Joy riesce a diplomarsi all'Accademia del Bolshoi, Ma per raggiungere il suo sogno e diventare prima ballerina, dovrà sacrificare molto di più di quanto possa immaginare.