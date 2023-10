Box Office Italia: L'Esorcista - Il Credente si prende la prima posizione

News





09/10/2023 |

La classifica box office italiana nell'ultimo weekend è stata segnata dall'arrivo nelle sale de L'Esorcista - Il Credente, la pellicola di David Gordon Green che ha debuttato in prima posizione, arrivando ad incassare 1.192.127 euro. Buon impatto, dunque, da parte dell'horror movie che ha tolto il comando della classifica al film Assassinio a Venezia di Kenneth Branagh, ora al secondo posto con un incasso pari a 574.924 euro. Ha perso una posizione, terminando al terzo posto, l'altro horror movie di questo podio: Talk To Me di Danny e Michael Philippou che ha portato via 444.437 euro. Scendendo sotto al podio della classifica, in quarta posizione ecco spuntare Paw Patrol - Il Super Film di Callan Brunker (434.713 euro alla sua seconda settimana) mentre la quinta posizione è occupata dalla new entry Volevo un Figlio Maschio, la commedia di Neri Parenti che ha incassato 381.889 euro. Infine, al sesto posto, è sceso Asteroid City di Wes Anderson che ha incassato 348.528 euro, superando il milione complessivo.