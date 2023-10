Box Office USA: parte forte L'Esorcista - Il Credente

News





09/10/2023 |

Continuano ad arrivare novità dalla classifica box office americana che ha perso di fatto il film Paw Patrol - Il Super Film come capoclassifica. La pellicola di Callan Brunker, ora al secondo posto dopo aver incassato 11.750.000 dollari (arrivando poco sopra i 38 milioni complessivi), è stata superata da L'Esorcista - Il Credente, opera di David Gordon Green che ha incassato 27.200.000 dollari. Il cambiamento di classifica ha portato allo slittamento dalla seconda alla terza posizione di Saw X di Kevin Greutert (8.150.000 dollari), seguito da The Creator di Gareth Edwards (6.099.000 dollari): il nuovo capitolo della saga de l'Enigmista ha superato tra l'altro i 30 milioni complessivi d'incasso alla sua seconda settimana. Proseguendo con la classifica, al quinto e al sesto posto, infine, troviamo The Blind di Andrew Hyatt (3.971.319 dollari) e Assassinio a Venezia di Kenneth Branagh (2.732.000 dollari).