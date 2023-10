Me Contro Te Il Film - Vacanze in Transilvania: in rete lo spot!

News





10/10/2023 |

Dal 19 ottobre la Warner Bros. Italia porterà nelle nostre sale Me Contro Te Il Film - Vacanze in Transilvania, pellicola di Gianluca Leuzzi che vede protagonisti Luigi Calagna e Sofia Scalia, i due famosi vlogger seguitissimi sul web.



E della loro pellicola vi mostriamo un piccolo antipasto grazie allo spot diffuso dalla Warner.



Qui sotto trovate la sinossi:

Nel laboratorio ormai abbandonato del Signor S., Viperiana, Perfidia e la banda dei Malefici stanno tramando un piano malvagio per distruggere i Me Contro Te e il mondo intero: oscurare il Sole con il prezioso diamante delle paure e rendere la Terra un posto buio e desolato. Ma il diamante è nascosto nel posto più spaventoso del Pianeta: il Castello del Conte Dracula in Transilvania! Sofì, Luì, Chicco, Tara e Ajar partono così per la Transilvania, mentre il Signor S. si mette sulle tracce dei Malefici. Qui i nostri amici dovranno vedersela con il Conte Dracula in persona, il suo fedele servitore Patumièr, e sua figlia Ombra. Attraverso passaggi segreti, quadri parlanti e nuovi amori, il gruppo di amici imparerà ad affrontare le proprie paure e realizzerà che le diversità sono un valore e non un limite e non bisogna temerle.