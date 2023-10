Retribution: il trailer italiano del film con Liam Neeson è in rete

News





A distanza di quattro mesi dall'arrivo nelle sale di Retribution, thriller movie con protagonista Liam Neeson, la Lucky Red ha rilasciato il primo trailer italiano del film.

L’attore, ormai maestro del genere, tornerà dunque nelle sale in compagnia di un cast composto da Noma Dumezweni, Lilly Aspell, Jack Champion, Embeth Davidtz, Matthew Modine.



La regia della pellicola è affidata a Nimrod Antal. Tra i produttori spiccano Andrew Rona e Alex Heineman della Picture Company insieme a Jaume Collet-Serra e Juan Sola. La sceneggiatura è stata curata da Andrew Baldwin, Alberto Marini e Ward Parry.



Retribution uscirà nelle sale italiane a partire dal prossimo 26 ottobre.



Sinossi:

Liam Neeson è il protagonista di Retribution, un coinvolgente thriller che coinvolgerà il pubblico in un'entusiasmante cavalcata di redenzione e vendetta. Quando un uomo misterioso mette una bomba sotto il sedile della sua auto, Matt Turner (Neeson) inizia un inseguimento ad alta velocità attraverso la città per completare una serie specifica di compiti. Con i suoi figli intrappolati sul sedile posteriore e una bomba che esploderà se usciranno dall'auto, un normale tragitto giornaliero diventerà un contorto gioco di vita o di morte mentre Matt sarà costretto a seguire istruzioni sempre più pericolose in una corsa contro il tempo per salvare la sua famiglia.