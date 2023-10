The Marvels: la nuova clip online è dedicata a Carol Denvers

News





10/10/2023 |

È davvero emozionante la nuova clip di The Marvels interamente dedicata al ritorno di Captain Marvel: il video ci mostra l'evoluzione del personaggio ed alcune entusiasmanti scene d'azione.



Il cinecomic vede recitare al suo interno Brie Larson, tornata nei panni di Carol Denvers, affiancata da Teyonah Parris e Iman Vellan che recitano nei ruoli di Monica Rambeau e Kamala Khan. Il cast di questo film è arricchito anche dalla presenza di Samuel L. Jackson nello storico ruolo di Nick Fury.



La regia di The Marvels è di Nia DaCosta che ha lavorato su una sceneggiatura scritta da Gene Colan e Roy Thomas.



The Marvels uscirà il prossimo 8 novembre nel nostro Paese. Qui sotto trovate la clip!