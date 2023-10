The Marvels, aperte le prevendite del film: ecco lo spot!

News





12/10/2023 |

Sono ufficialmente aperte le prevendite per vedere nelle sale cinematografiche The Marvels e ad annunciarlo è il nuovo spot italiano del film in rete grazie alla Marvel!



Monica Rambeau, Kamala Khan e Carol Denvers sono le tre protagoniste di questo cinecomic e sono interpretate da Teyonah Parris, Iman Vellan e Brie Larson. La storia delle tre eroine del film, seguito di Captain Marvel, si intreccerà portandole ad affrontare una minaccia comune. Come possiamo vedere dalla clip, nel cinecomic recita anche Samuel L. Jackson nello storico ruolo di Nick Fury.



La regia è di Nia DaCosta che ha lavorato su una sceneggiatura scritta da Gene Colan e Roy Thomas.



The Marvels uscirà il prossimo 8 novembre nel nostro Paese.