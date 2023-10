Nessuno Ti Salverà: online la scena in lingua originale Red Light

News





13/10/2023 |

Dalla 20th Century Fox ecco una scena in lingua originale di Nessuno Ti Salverà. La clip in questione è stata rilasciata per annunciare l'arrivo del film sulla piattaforma Hulu.



Scritto e diretto da Brian Duffield il film vede protagonista Kaitlyn Dever nei panni di Brynn Adams, una ragazza che vedrà la propria vita sconvolta a causa di una presenza aliena che deciderà di tormentarla. L’arrivo della creatura modificherà totalmente la sua vita, chiamando in causa anche il passato della ragazza. Il cast comprende anche Lauren Murray, Geraldine Singer, Dari Lynn Griffin e Zack Duhame.



La pellicola a metà tra l’horror e il thriller, sviluppata dalla 20th Century Fox, è disponibile su Disney+ dallo scorso 22 settembre.



Qui sotto trovate la clip!