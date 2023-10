Box Office Italia: Taylor Swift: The Eras Tour al primo posto

News





16/10/2023 |

Dopo una settimana è cambiata nuovamente la prima posizione della classifica box office. Al posto de L'Esorcista - Il Credente troviamo infatti Taylor Swift - The Eras Tour di Sam Wrench che ha incassato 716.086 euro al suo esordio. Il film di David Gordon Green, che richiama a gran voce l'opera originale di William Friedkin, si è piazzato dunque al secondo posto con un incasso pari a 658.205 euro. Positivo il debutto di due pellicole esordienti: al terzo posto troviamo Dogman di Luc Besson (462.270 euro) e L'Ultima Volta Che Siamo Stati Bambini, opera prima di Claudio Bisio, che troviamo in quarta posizione (448.703 euro). Dalla seconda posizione alla quinta è invece sceso Assassinio a Venezia di Kenneth Branagh (414.000) mentre a chiudere la classifica al sesto posto ecco spuntare dal terzo posto Talk To Me di Danny e Michael Philippou (288.315 euro).