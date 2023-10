Box Office USA: Taylor Swift - The Eras Tour conquista il botteghino

News





16/10/2023 |

Esordio ad alto impatto nella classifica box office americana per Taylor Swift - The Eras Tour di Sam Wrench che, all'esordio, ha incassato 96.000.000 dollari. Un risultato eccezionale che dimostra il grande impatto avuto al botteghino da parte di questa opera musical che ha portato in seconda posizione L'Esorcista - Il Credente. Il film di David Gordon Green, vicino ai 45 milioni di dollari complessivi, ha incassato nel corso del fine settimana 11 milioni. È rimasto sul podio, scivolando dalla prima alla terza posizione, Paw Patrol - Il Super Film di Callan Brunker che ha incassato 7.000.000 dollari, poco di più di Saw X di Kevin Greutert, in quarta posizione con un incasso pari a 5.700.000 dollari. Nelle ultime due posizioni di questa classifica troviamo The Creator di Gareth Edwards (4.300.000 dollari) e Assassinio a Venezia di Kenneth Branagh (2.052.000 dollari).