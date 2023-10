Renny Harlin torna a parlare della trilogia di The Strangers

News





16/10/2023 |

A distanza di cinque anni dal sequel e a distanza di quindici dalla pellicola originale, arrivano novità sullo sviluppo del franchise legato a The Strangers. Il regista Renny Harlin, infatti, ha girato tre nuove pellicole, la prima è intitolata The Strangers: Chapter 1 e vede protagonisti Madelaine Petsch e Froy Gutierrez, con l’uscita prevista per il 2024. Harlin, in una recente intervista a comicbook, ha spiegato di voler creare con questa trilogia un mondo dove più storie potrebbero essere ambientate nello stesso universo.

Nell’intervista Harlin ha raccontato di non vedere questi nuovi tre film come una trilogia ma come “i primi tre film dell’universo di The Strangers” e che il finale della terza opera lascerà tutti con il fiato sospeso. “Alla fine del terzo film, ci sono più domande che risposte – ha dichiarato Harlin - e vedo sicuramente un sacco di nuovi film che seguiranno e continueranno la sua storia”.



The Strangers è un horror a tinte psicologiche uscito nel 2008 con protagonisti Liv Tyler e Scott Speedman e raccontava la storia di una coppia la cui vita viene completamente sconvolta dall’arrivo di un trio di criminali mascherati. Il sequel, The Strangers: Prey at Night, aveva una storyline simile.