Kick-Ass: Matthew Vaughn parla del reboot

16/10/2023 |

Presente al Comic-Con di New York, Matthew Vaughn ha fornito un aggiornamento legato ai suoi prossimi progetti. Nell’agenda del regista c’è anche il reboot di Kick-Ass, film uscito nel 2010, grazie alla regia di Jeff Wadlow, e tornato nelle sale con il suo sequel tre anni più tardi, diretto questa volta dallo stesso Vaughn.



Nel corso di un’intervista ad Entertainment Weekly, il regista ha parlato del reboot fornendo un aggiornamento a riguardo: “Kick-Ass ha cambiato la percezione che le persone hanno dei film con i supereroi. Noi lo andremo a fare di nuovo. Nessuno degli altri personaggi provenienti dagli altri film di Kick-Ass ci saranno, anche se ci piacerebbe riaverli in questo reboot. Comunque del film non posso parlarne, davvero! Dico solo che sarà divertente”.



Bocche cucite, dunque, sul progetto anche se, come sottolineato dal sito, nel 2018 Mark Millar e John Romita Jr. hanno realizzato un nuovo fumetto di Kick-Ass con una nuova protagonista: un soldato militare chiamato Patience Lee. Vedremo a breve, dunque, se il film girerà intorno a questo personaggio.