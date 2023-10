Saw X: in rete un nuovo spot italiano

News





17/10/2023 |

Ci stiamo avvicinando all'uscita nelle sale italiane di Saw X e la Eagle Pictures ha rilasciato un nuovo spot del film appartenente al franchise creato da James Wan.



Saw X è diretto da Kevin Greutert, regista che in passato ha già diretto Saw VI e Saw 3D – Capitolo Finale.

Il decimo episodio è caratterizzato dal ritorno di Tobin Bell che indossa ancora una volta i panni dell'iconico personaggio John Kramer, ovvero l'Enigmista. Recitano inoltre nel film Renata Vaca, Shawnee Smith, Paulette Hernandez, Joshua Okamoto, Octavio Hinojosa, Synnøve Macody Lund, Steven Brand e Michael Beach.



Sotto alla sinossi trovate lo spot.



Sinossi:

John Kramer (Tobin Bell) è tornato. Il più macabro e disturbante capitolo della saga di SAW si addentra nel gioco più intimo e personale di Jigsaw. Nel film, ambientato nell'arco temporale che unisce SAW I e SAW II, John, malato e disperato, si reca in Messico per sottoporsi a una rischiosa procedura medica sperimentale nella speranza di una cura miracolosa per il suo cancro. Il suo sogno svanisce quando scopre che l’intera operazione non è altro che una truffa per frodare i più vulnerabili.

Con un nuovo scopo, vendicarsi dei suoi truffatori, il famigerato serial killer torna al suo lavoro con il suo subdolo e inconfondibile stile.