Unholy Trinity: Pierce Brosnan, Samuel L. Jackson e Brandon Lessard reciteranno in questo western movie

17/10/2023 |

Si intitola Unholy Trinity ed è il nuovo film di Richard Gray, le cui riprese sono attualmente in corso in Montana. Come riportato da Deadline, all’interno di questa pellicola reciteranno Pierce Brosnan, Samuel L. Jackson e Brandon Lessard.



Descritto come una storia di vendetta, oscuri segreti e tesori sepolti, il film è ambientato nello scenario turbolento del Montana nel 1870. La storia inizia dai momenti precedenti l'esecuzione di Isaac Broadway, quando lui stesso affida a suo figlio, Henry (Lessard), un compito impossibile: uccidere l'uomo che lo ha incastrato per un crimine che non ha commesso. Intenzionato a mantenere la sua promessa, Henry si reca nella remota città di Trinity, dove una svolta inaspettata degli eventi lo intrappola in città e tra le grinfie di Gabriel Dove (Brosnan), il nuovo sceriffo della città, e una figura misteriosa di nome San Cristoforo. (Jackson).



La sceneggiatura è stata scritta da Lee Zachariah. Carter Boehm, Richard Gray, Colin Floom, Michele Gray, Kellie Brooks e Jeanne Allgood sono i produttori mentre la Amadeus Productions è il produttore esecutivo.