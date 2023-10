Oscar Isaac, Jason Momoa e Gerard Butler reciteranno nel film In the Hand of Dante

News





17/10/2023 |

È stato annunciato il cast principale di In the Hand of Dante, crime-thriller movie che sarà diretto da Julian Schnabel. Il regista - come annunciato da Deadline - lavorerà con Oscar Isaac, Jason Momoa e Gerard Butler, per questo film la cui produzione partirà in Italia.



In The Hand of Dante è basato sul romanzo di Nick Tosches e racconta la storia del vero ed unico manoscritto originale che finisce nelle mani del mercato nero e viene ritrovato nella città di New York. Un professionista del settore, di nome Nick, viene chiamato per verificarne la sua autenticità. Una volta ottenuto il manoscritto, però, decide di fuggire con lo stesso, sfidando la mafia attraverso un percorso oscuro accompagnato dalla sua compagna Giulietta. Parallelamente viene anche seguita la storia di Dante, con la vita dei due protagonisti che segue percorsi temporali diversi nonostante il loro legame…

Martin Scorsese è il produttore esecutivo.