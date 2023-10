The Wager: Martin Scorsese pronto per un nuovo progetto cinematografico

News





17/10/2023

A due giorni dall'arrivo in Italia di The Killers of the Flower Moon, arrivano informazioni su quello che sarà il nuovo progetto cinematografico di Martin Scorsese: il regista dirigerà The Wager, pellicola che si baserà su The Wager: A Tale of Shipwreck, Mutiny and Murder di David Grann.



Al centro della vicenda, curata dallo scrittore e giornalista, troviamo la storia vera di una nave britannica e dell'ammutinamento del suo equipaggio: l'imbarcazione si era messa alla ricerca di una nave spagnola che trasportava ricchezze, con i marinai, che si erano dichiarati naufraghi, finiti al centro di una vera e propria inchiesta. Per Scorsese si tratta del secondo lavoro tratto da un'opera di Grann che ha ispirato proprio The Killers of the Flower Moon.



Come riportato dal Sunday Times, il film sarà prodotto dalla Apple Original Film e sarebbe pronta già la sceneggiatura. Al momento non si hanno ulteriori informazioni su quando partirà la produzione del film e su quello che sarà il cast che lavorerà con Scorsese.