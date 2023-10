The Equalizer 3: online una nuova featurette

News





18/10/2023 |

Tramite la Sony Pictures è in rete una nuova featurette di The Equalizer 3. L'opera, con protagonista Denzel Washington, tornato a vestire i panni di Robert McCall, è disponibile in Digital. La regia è di Antoine Fuqua che ha lavorato su una sceneggiatura scritta da Richard Wenk.



Il cast principale del nuovo sequel, oltre a Washington, comprende anche Dakota Fanning e David Denman. Il film, girato anche in Italia, precisamente a Napoli e nella Costiera Amalfitana, ha nel cast anche alcuni attori e attrici del nostro Paese quali Eugenio Mastrandrea, Daniele Perrone, Andrea Scarduzio, Andrea Dodero, Remo Girone e Sonia Ammar.



Le prime due pellicole del franchise sono state un autentico successo ed hanno incassato rispettivamente 194 e 190 milioni di dollari in tutto il mondo. La trama non è stata rivelata dalla produzione.



The Equalizer 3 è arrivato nelle nostre sale lo scorso agosto.



Sinossi:

Da quando ha rinunciato alla sua vita come assassino per conto del governo, Robert McCall (Denzel Washington) ha lottato per riconciliare le cose orribili che ha fatto in passato e ha trovato uno strano conforto nel servire la giustizia per conto degli oppressi. Trovandosi sorprendentemente a suo agio nel Sud Italia, scopre che i suoi nuovi amici sono sotto il controllo dei boss della criminalità locale. Mentre gli eventi diventano mortali, McCall sa cosa deve fare: diventare il protettore dei suoi amici affrontando la mafia.