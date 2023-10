Eileen: il trailer ufficiale del film con Anne Hathaway

News





18/10/2023 |

La Neon ha rilasciato il trailer ufficiale internazionale di Eileen, drama-thriller movie del regista William Oldroyd, tornato dietro la macchina da presa sette anni dopo Lady Macbeth. Il regista ha lavorato a questo film da una sceneggiatura scritta da Luke Goebel ed Ottessa Moshfegh ed ha diretto un cast composto da Thomasin McKenzie, Anne Hathaway, Shea Whigham, Siobhan Fallon Hogan, Owen Teague.



Il film - descritto come un'opera di Hitchcock in stile noir - è ambientato durante un rigido inverno del Massachusetts del 1964, dove la giovane segretaria Eileen rimane incantata dall'affascinante nuovo consigliere della prigione in cui lavora. La loro nascente amicizia prende una svolta distorta quando Rebecca rivela un oscuro segreto, gettando Eileen su un sentiero sinistro.



L'uscita è prevista in anteprima negli USA il 1° dicembre per poi arrivare in tutte le sale americane dall'8 dello stesso mese.



Vi lasciamo al trailer!