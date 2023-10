Lubo: il trailer del film di Giorgio Diritti è in rete

News





19/10/2023 |

Durante l'estate, a ridosso della Mostra del Cinema di Venezia, la 01Distribution aveva rilasciato alcune scene di Lubo, opera di Giorgio Diritti. E dello stesso film oggi vi mostriamo il trailer ufficiale che ci conferma anche la data di uscita, prevista per il 9 novembre.



Il regista, per questa sua opera, ha lavorato con il protagonista Franz Rogowski e con Valentina Bellé, Christophe Sermet, Noémi Besedes, Cecilia Steiner, Joel Basman, Philippe Graber, Massimiliano Caprara.



Sotto alla sinossi trovate il trailer!



Sinossi:

Liberamente tratto dal romanzo “Il seminatore” di Mario Cavatore edito da Einaudi, il film racconta la storia di Lubo, un nomade e un artista di strada che nel 1939 viene chiamato nell’esercito elvetico a difendere i confini nazionali dal rischio di un’invasione tedesca. Poco tempo dopo scopre che sua moglie è morta nel tentativo di impedire ai gendarmi di prendere i loro tre figli piccoli, strappati alla famiglia in quanto Jenisch, come da programma di rieducazione nazionale per i bambini di strada (Hilfswerk für die Kinder der Landstrasse). Lubo sa che non avrà più pace fino a quando non avrà ritrovato i suoi figli e ottenuto giustizia per la sua storia e per quella di tutti i diversi come lui.