Wolverine: Daniel Radcliffe non interpreterà l'eroe degli X-Men

19/10/2023 |

Daniel Radcliffe, mostratosi ultimamente con un fisico da vero palestrato, è stato accostato ad uno dei personaggi degli X-Men più famosi in assoluto: Wolverine. Ma quanta possibilità c’è realmente di vedere l’attore nella parte del mutante dai temibili artigli? La risposta è zero. E probabilmente bisogna credere a questo considerando che la risposta è stata data dallo stesso Radcliffe durante un’intervista a Vanity Fair.



Sollecitato sul suo fisico, completamente trasformato, e sulla possibilità di passare dal mondo di Harry Potter, che lo ha visto diventare adulto, a quello degli X-Men, la star ha risposto: “Mi sono allenato perché sono ossessivo e lo voglio... Avete visto i miei genitori, sono persone così pazze di fitness. Quindi me l’hanno trasmesso. Ma no. Wolverine no. Lusingato, ma no”. Una risposta chiara che sembra chiudere di fatto le porte legate ad un suo possibile coinvolgimento.



Intanto i fan continuano ad interrogarsi su chi sarà a prendere il testimone lasciato da Hugh Jackman, attore che ha reso iconica la figura di Wolverine a livello cinematografico.