Lutto nel mondo del cinema: è scomparso Burt Young

19/10/2023

Il mondo del cinema piange la scomparsa di Burt Young, attore americano morto all’età di 83 anni. L’annuncio è stato dato dalla sua famiglia.



Young è divenuto celebre per aver interpretato uno dei personaggi più iconici della serie cinematografica di Rocky, ovvero Paulie Pennino che nella saga rappresentava il cognato di Rocky Balbola. Un ruolo che lo ha portato a sfiorare l’Oscar come Miglior Attore Non Protagonista.



Burt Young, vero nome Gerald Tommaso De Louise, era figlio di italo-americani ed ha recitato nel corso della sua carriera in più di 150 film tra cinema e tv ed ha partecipato anche ad alcune serie televisive come Walker Texas Ranger, I Soprano e Law & Order – Unità Vittime Speciali. Diverse le collaborazioni con i registi italiani: da Amityville Possession di Damiano Damiani, uscito nel 1982, a C'Era Una Volta in America, il capolavoro di Sergio Leone arrivato nelle sale nel 1984, passando per Americano Rosso di Alessandro D'Alatri (1991), Cattive Ragazze di Marina Ripa di Meana (1992), Alibi Perfetto di Aldo Lado (1992), Berlin '39 di Stefano Sollima (1994), Terra Bruciata di Fabio Segatori (1999), L'Uomo della Fortuna di Silvia Saraceno (2000) e fino ad arrivare al 2007 con l'apparizione in Il Nascondiglio di Pupi Avati.