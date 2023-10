Thanksgiving: online il nuovo trailer italiano

News





20/10/2023 |

La Sony Pictures ha pubblicato un nuovo trailer italiano di Thanksgiving, pellicola horror firmata Eli Roth. Come per i precedenti trailer, anche questa volta la clip ci porta all'interno di uno scenario di pura violenza.



Eli Roth, oltre alla regia, ha curato anche la sceneggiatura con Jeff Rendell: entrambi hanno prodotto il film con Roger Birnbaum. In Thanksgiving recitano Patrick Dempsey, Addison Rae, Milo Manheim, Jalen Thomas Brooks, Nell Verlaque, Rick Hoffman e Gina Gershon.



Il debutto dell'opera negli Stati Uniti è previsto per il 16 novembre, ad una settimana dal Giorno del Ringraziamento.



Questa la sinossi:

Dopo che una rivolta del Black Friday finisce in tragedia, un misterioso assassino ispirato al Ringraziamento terrorizza Plymouth, Massachusetts, il luogo di nascita della famigerata festività.