Kate Warne, il nuovo progetto di Jaume Collet-Serra: Emily Blunt possibile protagonista

20/10/2023

Dopo Black Adam e Jungle Cruise, Jaume Collet-Serra tornerà dietro la macchina da presa e lo farà per realizzare Kate Warne per conto della Amazon MGM e della Seven Bucks Dwayne Johnson. Al progetto lavorerà come produttrice anche Emily Blunt ma potrebbe salire a bordo anche come protagonista. Al momento, però, come sottolineato da Deadline, nessun accordo è stato raggiunto con l'attrice e ogni tipo di trattativa è rimandata al termine dello sciopero degli attori e attrici che ha colpito il mondo di Hollywood.



Collet-Serra dirigerà il film da una sceneggiatura scritta da Melissa Stack. La storia è basata su una vicenda realmente accaduta e, come sottolineato dal titolo, mette in primo piano Kate Warne, una ufficiale delle forze dell'ordine americana meglio conosciuta come la prima donna detective negli Stati Uniti, per la Pinkerton National Detective Agency. Come spiegato da Deadline la Warne ha aperto la strada alle future donne nelle forze dell'ordine e ha cambiato per sempre il modo in cui veniva svolto il lavoro investigativo.



La Seven Bucks Productions di Johnson, Hiram e Dany Garcia si occuperà della produzione insiema alla Ledburry Productions della Blunt. Kristina Sorensen, invece, produrrà il film tramite la sua K Productions.