Box Office: in prima posizione ecco Me Contro Te Il Film - Vacanze in Transilvania

23/10/2023

Arrivato la scorsa settimana nelle sale italiane Me Contro Te Il Film - Vacanze in Transilvania di Gianluca Leuzzi ha subito preso in mano la classifica box office. Ottimo impatto da parte della pellicola che ha conquistato la prima posizione con un incasso pari a 1.925.065 euro. La pellicola ha fatto meglio anche di Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese che ha fatto il suo esordio al cinema incassando 1.736.310 euro, posizionandosi secondo. Al terzo posto ecco un'altra new entry, che tanto new entry non è visto che parliamo del ritorno nelle sale di un film che ha fatto la storia del cinema: il primo capitolo di Ritorno al Futuro di Robert Zemeckis che ha incassato 449.924 euro. Uscendo dal podio si è confermato al quarto posto L'Ultima Volta Che Siamo Stati Bambini, opera prima di Claudio Bisio (419.035 euro) mentre è scivolato dal secondo al quinto posto L'Esorcista - Il Credente di David Gordon Green (358.494 euro). Chiudiamo con il sesto posto dove è scivolato infine Dogman di Luc Besson: il film dalla terza posizione è sceso alla sesta con un incasso pari a 301.733 euro.