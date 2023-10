Box Office USA: Taylor Swift - The Eras Tour si conferma in testa

News





23/10/2023

Arrivano numeri importanti dalla classifica box office americana per Taylor Swift - The Eras Tour di Sam Wrench. Il film, alla sua seconda settimana nelle sale, ha incassato 31.000.000 dollari, sfiorando i 130 complessivi. L'evento di quella che a tutti gli effetti è l'artista più seguita negli Stati Uniti, ha resistito anche all'arrivo nelle sale di Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese che ha esordito al secondo posto portando via 23.000.000 dollari e togliendo la medaglia d'argento alla pellicola L'Esorcista - Il Credente di David Gordon Green, ora al terzo posto con un incasso pari a 5.600.000 dollari. Ha perso una posizione, ora lo troviamo al quarto posto, Paw Patrol - Il Super Film di Callan Brunker che ha incassato 4.450.000 dollari. Diverso, invece, il discorso legato al quinto posto dove si colloca una storica opera del passato: Nightmare Before Christmas di Henry Selick, tornato nelle sale per festeggiare i suoi 30 anni incassando 4.100.000 dollari. Chiudiamo, infine, con il sesto posto dove è scivolato Saw X di Kevin Greutert (3.585.000 dollari).