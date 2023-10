Spawn: Jason Blum annuncia la volontà di realizzare il film

News





23/10/2023 |

Jason Blum è pronto per rimettere le mani sul progetto Spawn. Durante una conferenza stampa che ha avuto luogo all’interno del New York Comic Con 2023, il produttore ha infatti annunciato che il progetto è attualmente in fase di sviluppo presso la sua casa di produzione Blumhouse Productions.



Nella conferenza stampa che lo ha visto protagonista, come riportato da Screen Rant, Blum ha spiegato: “Sarà un film tagliente e originale rispetto ad altri film di supereroi. Sarà sicuramente la versione Blumhouse di un film di supereroi".



Da anni si parla della possibilità di vedere realizzato un progetto legato a Spawn. Era il 2017 quando Todd McFarlane aveva annunciato una nuova pellicola in lavorazione presso la Blumhouse e dunque, a distanza di sei anni, ecco che il tutto sta prendendo la giusta piega con lo stesso McFarlane a bordo per la sceneggiatura e per la regia, oltreché per la produzione con Blum.



Restiamo quindi in attesa di novità sullo sviluppo del cinecomic.