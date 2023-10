Novocaine: Jack Quaid sarà il protagonista dell'action-thriller

News





23/10/2023 |

Jack Quaid ha trovato il suo prossimo progetto cinematografico. L'attore reciterà come protagonista all'interno dell'action-thriller Novocaine, la cui sceneggiatura è stata scritta da Lars Jacobson. La regia del progetto, il primo della compagnia Infrared per conto della FilmNation Entertainment, è stata affidata a Dan Berk & Robert Olsen.



In Novocaine - come riportato da Deadline - Quaid interpreta Nathan Caine, un uomo nato con la Cipa, una rara malattia che non fa percepire il dolore. È cresciuto come un bambino protetto, imparando a frullare il cibo in modo da non masticarsi involontariamente la lingua e ha imparato a indossare un timer per ricordarsi quando andare in bagno. Ma quando la sua banca viene derubata e il suo nuovo amore preso in ostaggio, la sua afflizione diventa la sua più grande forza mentre si propone di salvarla.



Il portale spiega che il protagonista sembra avere alcune caratteristiche del Bruce Willis di Unbreakable e un po' di quelle del Keanu Reeves di John Wick. La speranza - prosegue Deadline - è quella di lanciare un franchise non appena Infrared decollerà.



Il film è prodotto da Drew Simon della Infrared, da Joby Harold della Safehouse Pictures, da Tory Tunnell e Matt Schwartz e da Josh Adler and Julian Rosenberg della Circle of Confusion.