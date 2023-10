Improvvisamente a Natale mi Sposo: online il trailer del film con Diego Abatantuono

News





24/10/2023 |

La Notorious Pictures ha diffuso un nuovo trailer ufficiale di Improvvisamente a Natale mi Sposo, la commedia firmata Francesco Patierno. Nel trailer possiamo vedere gli attori principali di questa pellicola, il cui cast comprende Diego Abatantuono, Nino Frassica, Michele Foresta, Violante Placido, Primo Reggiani, Elio e Carol Alt.



Il film debutterà nelle sale a partire dal prossimo 6 dicembre! Vi lasciamo al trailer!



Sinossi:

Lorenzo, come ogni Natale, è pronto a riunirsi nel suo hotel con la sua famiglia per festeggiare insieme le feste. Questa volta, però, la tranquillità delle festività natalizie viene scossa da un altro scioccante annuncio, fatto proprio da Lorenzo: l’uomo si è innamorato ed è intenzionato a sposarsi con la sua nuova fidanzata, che presenterà proprio in occasione del Natale. Tutta la famiglia rimane a bocca aperta, ma la più sconvolta dalla notizia è sua figlia Alberta.