Wicker: Dev Patel ed Olivia Colman reciteranno nel film

26/10/2023 |

Dev Patel ed Olivia Colman lavoreranno insieme per una nuova pellicola dal titolo Wicker. I due attori saranno diretti da Alex Huston Fischer ed Eleanor Wilson da una sceneggiatura adattata da una short story: The Wicker Husband di Ursula Wills-Jones.

La Topic Studios e Tango finanzieranno e produrranno Wicker, con le riprese che partiranno durante il prossimo anno.



Il film vedrà al centro della scena una donna (Colman), di professione pescatrice, ma alle prese con un rapporto molto difficile con gli abitanti del piccolo villaggio nel quale vive, dove viene ridicolizzata e considerata maleodorante. La donna deciderà di commissionare un marito fatto di vimini (Patel), cosa che indignerà la comunità.



Per la Colman si tratta di un altro, nuovo progetto in agenda, con l’attrice che ha completato da poco le riprese di Wonka mentre Patel, che nel 2019 ha recitato in La Vita Straordinaria di David Copperfield, ha terminato le riprese di Monkey Man e Rabbit Trap.