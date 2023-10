Samaritan: il film con Sylvester Stallone avrà un sequel

News





26/10/2023 |

Come riportato da The Hollywood Reporter, Amazon MGM Studios ha deciso di mettere in cantiere il secondo capitolo di Samaritan, action-movie con protagonista Sylvester Stallone uscito nel 2022. Il progetto sta muovendo i primi passi con Bragi F. Schut pronto a tornare come sceneggiatore.



Stallone tornerà sul set per indossare di nuovo i panni del protagonista, con l’attore che sarà il produttore insieme a Braden Aftergood sempre della Balboa Productions. La regia del primo film è stata di Julius Avery.



Samaritan è stato per tre settimane il film più visto sul servizio streaming.



Questa la sinossi di Samaritan:

Il tredicenne Sam Cleary (Javon "Wanna" Walton) sospetta che il suo misterioso e solitario vicino Mr. Smith (Sylvester Stallone) sia in realtà una leggenda sotto copertura. Vent'anni fa, il vigilante con superpoteri di Granite City, Samaritan, è stato dichiarato morto dopo una battaglia contro il suo rivale, Nemesis, in un magazzino andato a fuoco. In molti credono che Samaritan sia morto nell'incendio ma altri in città, come Sam, sperano che sia ancora vivo. Con l’aumentare delle azioni criminali e la città sull'orlo del caos, Sam decide di convincere il suo vicino a uscire allo scoperto per salvarli dalla rovina.