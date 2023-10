Josh Hartnett reciterà nel nuovo film di M. Night Shyamalan

News





26/10/2023 |

Josh Hartnett, attore che abbiamo visto ultimamente in film quali Operation Fortune: Ruse de Guerre e Oppenheimer, è entrato a far parte del cast del prossimo film di M. Night Shyamalan, come riportato da filmupdates.com.

Le riprese del progetto cinematografico, inizialmente intitolato Trap e in queste fasi di lavorazione Good Grades, sono attualmente in corso in Canada. Il portale sottolinea che Shyamalan produrrà e finanzierà il film e, per girarlo, ha ottenuto la concessione di girarlo, nonostante lo sciopero, dalla SAG-AFTRA. Il titolo ufficiale del film non è stato ancora annunciato.



Non ci sono informazioni sulla trama, quello che sappiamo è che il regista ha definito il film come un “thriller psicologico ambientato in un concerto”. Saleka Shyamalan interpreterà una popstar il cui concerto è al centro della storia mentre Josh Hartnett interpreterà un padre che decide di portare suo figlio al concerto e di conseguenza verrà involontariamente coinvolto all’interno degli eventi circostanti.