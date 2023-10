Finestkind: il trailer del film con Jenna Ortega e Tommy Lee Jones

News





27/10/2023 |

Da Paramount+ ecco a voi il trailer internazionale di Finestkind, film thriller scritto e diretto da Brian Helgeland e prodotto da Taylor Sheridan. All'interno della pellicola recitano Tommy Lee Jones, Ben Foster, Toby Wallace e Jenna Ortega, per un cast completato anche dalle presenze di Cruz Cordova, Aaron Stanford, Scotty Tovar, Tim Daly, Lolita Davidovich e Clayne Crawford.



Sulla piattaforma streaming Finestkind arriverà dal 15 dicembre.



Sinossi:

Finestkind racconta la storia di due fratelli (Ben Foster e Toby Wallace), cresciuti in mondi diversi, che si ritrovano da adulti durante un'estate fatale. Ambientata sullo sfondo della pesca commerciale, la storia assume una posta in gioco primordiale quando circostanze disperate costringono i fratelli a stringere un accordo con una violenta banda criminale di Boston. Lungo la strada, una giovane donna (Jenna Ortega) si ritrova pericolosamente intrappolata nel mezzo. È necessario fare sacrifici e i legami tra fratelli, amici, amanti e un padre (Tommy Lee Jones) e suo figlio vengono messi alla prova finale.