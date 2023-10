Sofia Coppola parla di Twilight e della possibilità avuta in passato di girarlo

News





27/10/2023 |

Sofia Coppola è stata protagonista di una lunga intervista rilasciata a Rolling Stone, dove ha avuto modo di parlare della sua carriera e della sua vita lavorativa e non. A livello cinematografico la regista era stata contattata in passato per dirigere l’ultimo capitolo della saga di successo Twilight, un appuntamento che però non ha mai avuto luogo così come spiegato dalla stessa artista: “Abbiamo avuto un incontro che però non è andato a buon fine. Questo perché consideravo molto strana la faccenda legata al lupo mannaro. Poi c’era anche quella legata al bambino... Troppo strano!”.

Un appuntamento lavorativo mancato, come dicevamo prima, che non è stato però causato dal genere del film: “Parte del precedente Twilight potrebbe essere realizzato in modo interessante e io ho pensato che poteva essere divertente realizzare una storia d'amore tra vampiri adolescenti… L'ultima, però, è davvero esagerata”.



Sofia Coppola, che non ha mai diretto una pellicola horror in vita sua, ha aperto le porte alla possibilità di poterlo fare in futuro: “Sarebbe divertente, mi piace l’horror gotico”.



Nel frattempo il suo ultimo progetto è Priscilla, la pellicola che segna il suo ritorno dietro la macchina da presa a distanza di tre anni da On the Rocks. Con questo suo progetto la Coppola ha voluto portare sul grande schermo una storia vera, quella di Priscilla Presley, moglie di Elvis.