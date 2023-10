David Fincher parla del mancato sequel di World War Z

News





27/10/2023 |

Nel 2013 uscì nelle sale World War Z, pellicola di Marc Forster basata sul famoso romanzo di Max Brooks. Il film, con protagonista Brad Pitt, ottenne un grande successo al botteghino, superando a livello mondiale i 500 milioni di dollari d’incasso e nel corso dei mesi successivi si è parlato tanto della realizzazione di un possibile sequel.



E del mancato sviluppo del secondo capitolo ha parlato David Fincher, regista scelto all'epoca per lavorare all’opera. Nel corso di un’intervista a GQ UK ha spiegato: “Il film sarebbe stato una sorta di The Last of Us e sono contento di non averlo realizzato perché lo stesso The Last of Us ha esplorato in modo più approfondito tematiche simili. Nella nostra sequenza dei titoli volevamo usare il piccolo parassita… loro lo hanno usato nella sequenza dei titoli e in quella meravigliosa apertura con Dick Cavett, un talk show in stile David Frost”.

Le riprese sarebbero dovute partire nel 2019 ma alcune fonti riportano che il tutto tramontò a causa di problemi legati al budget.



Fincher ha diretto negli ultimi mesi The Killer, un poliziesco con protagonisti Michael Fassbender, Tilda Swinton e Charles Parnell.