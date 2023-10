Animali Fantastici: David Yates parla dei prossimi capitoli della saga

News





27/10/2023

Come sappiamo il grande successo di Harry Potter aveva spinto in passato la Warner Bros. Pictures a lavorare alla saga di Animali Fantastici. Un progetto nato nel 2016 con Animali Fantastici e Dove Trovarli e proseguito nel 2018 con Animali Fantastici: I Crimini di Grindelwald per arrivare fino all'opera I Segreti di Silente uscita lo scorso anno. Tutte pellicole dense di successo, con risultati incredibili al botteghino soprattutto per le prime due pellicole arrivate nel periodo pre-pandemico.

Quale sarà però il futuro del franchise dopo i primi tre film?



In passato si è parlato tanto della possibilità di veder realizzati altri due sequel, il quarto e il quinto capitolo, una situazione però momentaneamente bloccata, come confermato dal regista David Yates: “Con Animali Fantastici tutto è attualmente ‘parcheggiato’. L’ultimo lo abbiamo girato durante la pandemia e non è stato facile farlo perché non c’era ancora il vaccino. Fortunatamente nessuno si è ammalato”.

Poi ha proseguito: "L'idea che ci sarebbero stati cinque film è stata una sorpresa totale per la maggior parte di noi. La Rowling ne ha parlato spontaneamente, una volta durante una proiezione per la stampa. Ci siamo guardati tutti, perché nessuno ci aveva detto che sarebbero stati cinque. Ci eravamo impegnati per questo. Quindi quella è stata la prima volta che ne abbiamo sentito parlare".



Poi su un possibile ritorno della saga nelle sale: "Sono sicuro che ad un certo punto il personaggio centrale Newt Scamander potrebbe tornare. Chi può dirlo? Non abbiamo avuto conversazioni approfondite”.