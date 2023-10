Keira Knightley sarà la protagonista del thriller sci-fi Conception

News





27/10/2023 |

La candidata al Premio Oscar Keira Knightley è stata ingaggiata per recitare come protagonista all’interno dello sci-fi thriller distopico dal titolo Conception. Il film è scritto e diretto da Camille Griffin, con Celine Rattray e Trudie Styler che si occuperanno della produzione per conto della Maven Screen Media.



Come riportato da Deadline, della pellicola è stata rilasciata anche la sinossi ufficiale: Conception è un thriller fantascientifico ambientato in Gran Bretagna, in un futuro non troppo lontano, dove il governo ha assunto un controllo autoritario sulla genitorialità. Il film segue Rita (Knightley), una leale funzionaria pubblica che crede nel sistema spietato fino a quando eventi inattesi non mettono in pericolo il suo status di genitore, rendendola vittima delle stesse leggi che ha così prontamente inflitto agli altri.



Per la Knightley e la Griffin si tratta di una reunion dopo il film Silent Night. L'attrice ha recitato ultimamente nel film Lo Strangolatore di Boston, uscito lo scorso marzo.