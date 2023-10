She Rides Shotgun: Taron Egerton sarà il protagonista del thriller movie

News





27/10/2023 |

Taron Egerton, star di Kingsman, è stato scritturato per recitare all'interno del thriller movie She Rides Shotgun. Il film è basato sull'omonimo romanzo scritto da Jordan Harper ed ha una sceneggiatura scritta da Ben Collins e Luke Piotrowski con Nick Rowland scelto per la regia.



La pellicola è finanziata totalmente dalla Fifth Season che si occupa della produzione con Brad Weston e Collin Creighton per conto della Makeready. Inoltre la produzione è affidata anche ad Hiro Murai e Nate Matteson per la Superfrog. Egerton è anche il produttore esecutivo.



La storia del film racconta di Nate, un uomo finito in prigione che deve fare i conti con alcuni nemici, tra questi anche i membri della banda criminale per la quale lavorava. Dopo essere stato rilasciato, Nate, alla ricerca di una nuova vita, decide di tagliare i conti con la sua vecchia banda che però si vendicherà colpendo la sua famiglia. Nel tentativo disperato di salvare la propria vita e quella della piccola figlia Polly, Nate partirà per un viaggio con l’obiettivo di trovare una nuova dimensione.