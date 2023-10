È scomparso Matthew Perry, il Chandler Bing di Friends

News





29/10/2023 |

Una brutta notizia legata ad una delle colonne portanti della serie tv Friends è arrivata in Italia nelle prime ore del mattino. Matthew Perry non c’è più. L’attore – 54 anni – è stato trovato senza vita all’interno della propria abitazione di Los Angeles.



Secondo quanto riportato dal portale Tmz, l’attore è stato trovato privo di sensi nella sua vasca idromassaggio sabato pomeriggio, dove è stato ritrovato dal suo assistente.



Matthew Perry nel corso della sua carriera ha interpretato uno dei personaggi più famosi del mondo delle serie televisive, ovvero il simpaticissimo Chandler Bing, sempre pronto alla battuta e continuamente al centro di dialoghi divertentissimi della fortunata serie tv Friends. Negli ultimi anni era tornato al centro del progetto Friends: The Reunion, lo special tv che ha visto ritrovarsi sul set il gruppo di cinque amici che negli anni novanta hanno accompagnato milioni e milioni di spettatori.



Proprio alla tv Perry ha legato il suo esordio come attore nella serie 240-Robert, per passare poi ad altre apparizioni in Il Mio Amico Ricky, Autostop per il Cielo, Genitori in Blue Jeans, Beverly Hills 90210, Ally McBeal, Scrubs e The Good Fight. Nel 1988 aveva esordito invece nel cinema con Le Regazze di Jimmy di William Richert e fu protagonista con Salma Hayerk della divertente commedia sentimentale Mela e Tequila diretta da Andy Tennant nel 1997. Sempre nel cinema ha lavorato nei film FBI: Protezione Testimoni, Terapia d’Amore, Birds of America – Una Famiglia Incasinata.