Box Office Italia: Paola Cortellesi con C'è Ancora Domani in testa alla classifica

30/10/2023 |

La classifica box office italiana è stata segnata da diverse new entry che hanno portato ad alcune rilevanti modifiche, ad iniziare già dal podio: al primo posto, infatti, troviamo C’è Ancora Domani, opera prima di Paola Cortellesi che ha incassato 1.644.784 euro. Alle sue spalle ecco l’horror movie Saw X, nuovo capitolo della saga diretto da Kevin Greutert che al debutto ha portato via 1.130.214 euro. Alla sua seconda settimana nelle sale è invece scivolato in terza posizione Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese (1.024.703 euro) mentre un gradino più in basso ecco Me Contro Te Il Film - Vacanze in Transilvania di Gianluca Leuzzi che dalla prima posizione è sceso alla quarta (860.394 euro). Chiudiamo infine con altre due pellicole debuttanti che hanno trovato spazio al quinto e al sesto posto: Anatomia di Una Caduta di Justine Triet (217.374 euro) e Retribution di Nimród Antal (164.970 euro).