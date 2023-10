Box Office USA: Five Nights At Freddy's vola al primo posto

News





30/10/2023

Dopo questo ultimo fine settimana è cambiata la prima posizione della classifica box office americana. Al debutto, infatti, ha conquistato la vetta Five Nights At Freddy's, horror movie di Emma Tammi che nel periodo di Halloween ha incassato 78.000.000 dollari. Il debutto del film ha tolto la prima posizione a Taylor Swift - The Eras Tour di Sam Wrench, ora al secondo posto dopo aver portato via 14.700.000 dollari, e lo stesso destino ha colpito Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese, ora in terza posizione (dalla seconda) con un incasso pari a 9.000.000 dollari. Ha esordito al quarto posto After Death, il documentario di Stephen Gray e Chris Radtke che ha incassato 5.060.815 dollari. In quinta e in sesta posizione, invece, scivolano L'Esorcista - Il Credente di David Gordon Green (3.100.000 dollari) e Paw Patrol - Il Super Film di Callan Brunker (2.150.000 dollari).