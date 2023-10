Francis Lawrence aggiorna sul sequel di Constantine

News





31/10/2023 |

Potrebbe iniziare presto a vedere la luce la macchina che porterà alla realizzazione del secondo capitolo di Constantine, a diciotto anni di distanza dall’opera originale. Durante un’intervista rilasciata a Gamestop, il regista Francis Lawrence ha fornito alcuni aggiornamenti in merito: “Il progetto è stato bloccato dallo sciopero degli sceneggiatori e abbiamo dovuto anche superare tanti ostacoli nel tentativo di riprendere il controllo del personaggio, questo perché alcune persone avevano il controllo sui diritti. Ora però abbiamo preso in mano la situazione”, ha commentato.



Lawrence ha poi confermato la presenza di Keanu Reeves: “Con lui e con Akiva Goldsman abbiamo avuto degli incontri per discutere su come sarà la storia. Altri incontri arriveranno perché la sceneggiatura deve ancora essere scritta. Speriamo davvero di poter realizzare il film e di farne una versione vietata ai minori”.



L’aggiornamento di Francis Lawrence è dunque molto importante perché dà una speranza a tutti i fan del fumetto e del primo film che il sequel possa essere realizzato. Non è chiaro se oltre a Keanu Reeves ci sarà anche modo di far tornare sul set Rachel Weisz, la protagonista femminile. Constantine raccontava la storia di un esorcista in grado di poter vedere angeli e demoni. Il film incassò in tutto il mondo 230 milioni di dollari.