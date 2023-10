They Follow: David Robert Mitchell e Maika Monroe lavoreranno al sequel di It Follows

News





31/10/2023 |

A distanza di otto anni da It Follows, la Neon ha deciso di realizzare il secondo capitolo del film che si intitolerà They Follow. E al progetto lavoreranno ancora una volta David Robert Mitchell e Maika Monroe che riprenderanno la guida di questo sequel dell’horror movie, le cui riprese partiranno nel 2024.



Mitchell tornerà non solo come regista ma anche come sceneggiatore, così come è accaduto per It Follows mentre la Monroe riprenderà il ruolo principale, quello di Jay Height. Inoltre per They Follows tornerà come produttore anche il CEO della Neon Tom Quinn. Della produzione si occuperà anche la Good Fear.



It Follows, horror-thriller uscito nelle sale nel 2015, raccontava la storia di una ragazza la cui vita sarà sconvolta da una presenza demoniaca in grado di perseguitarla ovunque. Nel film, oltre alla Monroe, hanno recitato Keir Gilchrist, Daniel Zovatto, Jake Weary, Olivia Luccardi e Lili Sepe.



Sinossi di It Follows:

L’estate di Jay, ragazza di 19 anni, trascorsa assieme agli amici in piscina è quasi giunta al termine ma la sua esistenza sta per essere capovolta. Dopo aver dormito con il nuovo fidanzato, si ritroverà inseguita, lentamente ma in modo costante, da una presenza sovrannaturale malevola capace di prendere la forma di diverse persone. Con la speranza di guadagnare tempo ed escogitare un piano, Jay e le sue amiche fuggiranno in una casa sulla spiaggia. Ma l’entità sovrannaturale sta arrivando.