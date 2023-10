Levon's Trade: Jason Statham reciterà nel film di David Ayer

News

31/10/2023 |

Un nuovo action movie attende all’orizzonte Jason Statham. L’attore reciterà all’interno di Levon’s Trade, pellicola che sarà diretta da David Ayer da una sceneggiatura curata da Sylvester Stallone. Per quest’ultimo si tratta di un ritorno come sceneggiatore dopo Rambo: Last Blood e Creed II. Stallone ha realizzato la sceneggiatura adattando l’omonimo romanzo dell’autore Chuck Dixon.



Statham si calerà nella parte di Levon Cade, un uomo che deciderà di cambiare radicalmente la sua vita, abbandonando il mondo dello spionaggio, con l’obiettivo di stare con sua figlia. Quando però la figlia adolescente del suo capo, Jenny, sparirà ecco che sarà chiamato ad impiegare nuovamente le sue abilità che lo hanno reso una figura leggendaria nel mondo delle operazioni segrete.



Le riprese partiranno il prossimo marzo a Londra.



Levon's Trade sarà prodotto da David Ayer e da Chris Long attraverso la loro Cedar Park Entertainment insieme a Statham per conto della Punch Palace Productions e a Stallone per conto della Balboa Productions.