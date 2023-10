Saoirse Ronan sarà la protagonista della pellicola Bad Apples

News





31/10/2023 |

Saoirse Ronan, attrice che abbiamo visto in passato recitare in Piccole Donne e Maria Regina di Scozia, ha trovato il suo prossimo progetto cinematografico. L’attrice reciterà in Bad Apples, una commedia satirica con elementi thriller, che sarà diretta da Jonatan Etzler e che sarà prodotta dalla Pulse Films. Le riprese dovrebbero partire nel Regno Unito nella Primavera del 2024.



Scritto da Jess O’Kaen, Bad Apples è l’adattamento dell’opera prima di Rasmus Lindgren De Oönskade. Il film racconta la storia di Maria (Ronan), un'insegnante di scuola elementare che fa del suo meglio per ispirare una classe di bambini di 10 anni ma che incontra delle difficoltà a causa di uno studente indisciplinato e caotico. La situazione che sta vivendo la porterà a prendere una serie di decisioni sbagliate, compresa quella di portare il ragazzo all’interno della sua abitazione. Maria successivamente cercherà di tornare sui propri passi senza successo visti i miglioramenti scolastici del ragazzo ma questo la condurrà all’interno di una situazione complicata da gestire.



Oskar Pimlott produrrà il film per conto della Pulse Films. I produttori esecutivi sono Judy Counihan e Jamie Hall per conto della Pulse Films, Philip Knatchbull, Marc Smit, Paul Wiegard e Kristian Brodie per conto della CCM e Paul Grindey e Charles Moore per conto della Viewfinder Film.



La Ronan ha completato negli ultimi mesi le riprese di due pellicole: The Outrun e Blitz.