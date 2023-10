Eden: Vanessa Kirby e Sydney Sweeney nel cast del film di Ron Howard

News





31/10/2023 |

Verso la fine del mese di novembre partirà la produzione di Eden, thriller movie che sarà diretto da Ron Howard. E – come riportato da Deadline – iniziano ad arrivare nuove indiscrezioni legate al cast con l’entrata di Vanessa Kirby e Sydney Sweeney. Le due attrici raggiungono così le star già presenti: Jude Law, Ana de Armas e Daniel Bruhl ed andranno a sostituire Alicia Vikander e Daisy Edgar-Jones.



Inoltre il portale riferisce che al progetto si è unito anche il compositore Hans Zimmer, alla decima collaborazione con Ron Howard dai tempi di Backdraft.



Basato su un mistero irrisolto che si è svolto su una remota isola delle Galapagos, il film traccia quanto lontano siano disposti ad andare gli esseri umani per ricercare la felicità. Howard - prosegue Deadline - desiderava raccontare la storia da circa quindici anni, da quando ha visitato per la prima volta l'isola delle Galapagos dove si sono svolti gli eventi di vita reale. Poco prima della pandemia ha collaborato con lo scrittore Noah Pink (Tetris) per raccontare la storia. La Imagine ha iniziato a sviluppare la sceneggiatura partendo dalle pagine della storia scritta dallo stesso Howard.



I produttori sono Ron Howard, Brian Grazer e Karen Lunder della Imagine Entertainment; Stuart Ford di AGC Studios; e Bill Connor e Patrick Newall. Secondo i produttori, il film “esplora la condizione umana in modi inaspettati, assurdi, divertenti, sexy, ma soprattutto elettrizzanti e pieni di suspense”.



La produzione si svolgerà nel Queensland, in Australia, con una piccola unità che girerà alle Galapagos.