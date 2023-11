Il Ragazzo e lAirone: il trailer italiano del film di Hayao Miyazaki

News





01/11/2023

Il nuovo anno si aprirà con l’arrivo nelle sale cinematografiche de Il Ragazzo e l’Airone, il nuovo capolavoro del Maestro Hayao Miyazaki. Il film è una produzione Studio Ghibli ed è prodotto da Toshio Suzuki con Koji Hoshino, Goro Miyazaki e Kiyofumi Nakajima produttori esecutivi. Miyazaki ha anche curato la sceneggiatura.



La Lucky Red porterà nelle sale cinematografiche a partire dal 1° gennaio ed ha rilasciato anche il primo trailer sottotitolato in italiano.



Questa la sinossi del film:

Spinto dal desiderio di rivedere sua madre, Mahito, un ragazzo di 12 anni, si avventura in un regno abitato dai vivi e dai morti. un luogo fantastico dove la morte finisce e la vita trova un nuovo inizio. Una storia sul mistero della vita e la creazione, in omaggio all’amicizia, direttamente dalla mente del maestro Hayao Miyazaki.