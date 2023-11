If She Burns: Asa Butterfield nel cast del film Alex Wolff

News





01/11/2023

Alex Wolff, attore che abbiamo visto in Oppenheimer e Hereditary – Le Radici del Male, è pronto per la sua seconda opera da dietro la macchina da presa. Wolff dirigerà il thriller psicologico, definito dark e sexy, dal titolo If She Burns, del quale ha anche curato la sceneggiatura. Il regista reciterà anche nella pellicola e lo farà con Asa Butterfield, Victoria Pedretti e Justice Smith.



Il film seguirà la storia di una giovane donna (Pedretti) che viaggia in Europa con la sua famiglia problematica a seguito di un incidente traumatico. In questa nuova fase della sua vita inizia una storia turbolenta e pericolosa con il suo vicino enigmatico (Wolff) che, unita alle crescenti tensioni familiari e a misteriosi incendi, minacciano di farla arrivare al punto di rottura.



If She Burns è prodotto da Jay Van Hoy, Andra Gordon e Wolff. Per il regista si tratta del secondo film in carriera dopo The Cat and the Moon uscito nel 2019.