Rosario: anche David Dastmalchian nel cast dell'horror movie di Felipe Vargas

02/11/2023 |

Inizia a prendere forma il cast di Rosario, horror movie che sarà diretto dal regista Felipe Vargas. All’interno della pellicola che vedrà recitare come protagonista l’attrice emergente Emeraude Toubia troveremo David Dastmalchian affiancato da Diana Lein, Paul Ben-Victor ed Emilia Faucher.



La storia, ambientata a New York, racconterà di Rosario (Toubia), un’operatrice finanziaria di Wall Street che si ritrova intrappolata nell'appartamento della nonna Griselda durante una tempesta di neve. Griselda è morta e forze soprannaturali possiedono il suo cadavere. Rosario, ora bersaglio di una mortale maledizione familiare, deve combattere il suo passato per salvare se stessa e la sua anima.



Per Felipe Vargas, che lavorerà su una sceneggiatura scritta da Alan Trezza, si tratta del debutto ufficiale dietro alla macchina da presa.



Dastmalchian ha ultimamente recitato nell'horror The Boogeyman e nell'ultima opera di Chrisopher Nolan Oppenheimer.